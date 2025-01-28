Російські дипломати прибули до країни для того, аби домовитися про збереження своїх військових баз у Сирії.

До Дамаска 28 січня вперше після падіння режиму Башара Асада прибула високопоставлена російська делегація, яка хоче домовитися з новим керівництвом країни про майбутнє своїх військових баз у Сирії. Про це пише The New York Times, посилаючись на російські ЗМІ.

Серед дипломатів, які прибули до Дамаска, були заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, який курує питання Близького Сходу, і спеціальний представник президента Росії в Сирії Олександр Лаврентьєв.

У NYT нагадали, що сирійські повстанці, які повалили Асада минулого місяця, роками воювали проти урядових сил, які підтримувала РФ, однак їхній тимчасовий лідер Ахмед аль-Шара наголосив, що хоче продовжити відносини з Росією через "історичні зв'язки та геополітичні інтереси".

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"Ми не хочемо, щоб Росія пішла з Сирії таким чином, щоб це підірвало її відносини з нашою країною", - зауважив він та додав, що Сирія залежить від Росії у питаннях озброєння та управління багатьма своїми електростанціями.

Водночас джерела Bloomberg заявили, що переговори РФ щодо російських баз з новим сирійським урядом зайшли в глухий кут.

"Російська діяльність на аеродромі в Хмеймімі була згорнута, а два транспортні кораблі були змушені тижнями чекати, перш ніж сирійські чиновники дозволили їм пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі, щоб вивезти військову техніку", - цитує видання слова співрозмовника.

Однак у Кремлі оптимістично налаштовані та сподіваються, що їм вдасться переконати нову владу Сирії залишити свою присутність на військових базах.

Своєю чергою Туреччина, яка підтримала повстанців у поваленні Асада, виступає проти продовження військової присутності Росії у Сирії. Тому, за словами двох високопоставлених турецьких чиновників, дуже сумнівно, що нова сирійська влада дозволить Росії залишатися на своїх базах після того, як російські літаки атакували сили опозиції під час громадянської війни в країні.

Російські військові бази у Сирії - що відомо

Як писав УНІАН, супутникові знімки нещодавно показали, що Росія забрала свою військову техніку із сирійського порта "Тартус". На фотографіях за 18 і 27 січня можна побачити, що російське судно Sparta II вже покинуло порт, а разом з ним з причалу зникла і значна частина техніки.

Водночас видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія виводить передове озброєння із Сирії. Йдеться про військові літаки і передові системи ППО, включно з радарами для систем перехоплення С-400 і С-300, які РФ переправляє на бази в східній Лівії, контрольовані підтримуваним Москвою лівійським польовим командиром Халіфою Хафтаром.

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