Наразі Башара Асада активно шукають. Очікувалося, що він мав втекти до Москви.

Сирійські повстанці оголосили Дамаск "звільненим". Режим Башара Асада впав, президента активно шукають після раптової втечі зі столиці.

Як пише CNN з посиланням на обізнані джереда, ведуться активні пошуки Асада. Повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які могли знати про його пересування.

Сирійського лідера ніхто не бачив і не чув публічно після того, як повстанці увійшли до столиці рано вранці в неділю.

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Журналіст Барак Равід заявив, що Асад залишив Дамаск близько опівночі вчора ввечері та вилетів на російську базу в Сирії з наміром продовжити звідти рух до Москви. Незрозуміло, чи покинув він Сирію.

Представник США повідомив журналісту, що американці відстежили, як Асад залишав Дамаск минулої ночі. Очікувалося, що він планував летіти до Москви.

Бійці увійшли на території президентського палацу. Видання зазначає, що повстанці стріляли у повітря, святкуючи звільнення Дамаску. У телевізійній заяві повстанці оголосили сирійську столицю Дамаск "звільненою".

"Дамаск було звільнено, тиран Башар аль-Асад був скинутий, а пригноблених ув’язнених у в’язницях режиму було звільнено", – сказав речник, читаючи заяву в оточенні приблизно десятка інших повстанців.

"Хай живе вільна Сирія для всіх сирійців", – додав він.

Сирійські повстанці раніше стверджували, що вони взяли під контроль сумнозвісну військову в'язницю Сайдная на північ від Дамаска, згідно з заявою в неділю. Скільки ще в'язниць у столиці, невідомо.

Amnesty International назвала цю в'язницю "катівнею людей" у звіті 2017 року після широкого документування масових повішень там.

Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

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