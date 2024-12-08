Ситуація в Сирії - літак Асада різко знизився і зник з радарів

Наразі нема офіційного підтвердження, що на борту був президент.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar24, який відстежував рух президентського літака Іл-76Т. Відомо, що літак почав різко знижуватися в районі Тартуса.

Літак зник на висоті 495 метрів. ЗМІ не виключають, що Іл-76Т міг розбитись. Втім, не варто виключати версію, що пілот вимкнув датчики перед аварійною посадкою.

Відео дня

Сирійські ЗМІ пишуть, що в районі Хомса нібито пролунав потужний вибух перед тим, як літак Асада зник. Нема офіційного підтвердження, що на борту був президент.

Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Вас також можуть зацікавити новини: