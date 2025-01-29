При цьому доля двох військових баз РФ залишається під питанням.

Новий уряд Сирії вимагає від Росії компенсації за руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями за час громадянської війни. Як пише Bloomberg, такі вимоги сирійці озвучили під час переговорів із делегацією Кремля, яка прибула до Сирії вперше після повалення режиму Башара Асада.

У повідомленні сирійського уряду за підсумками цих переговорів зазначено, що для відновлення довіри до Росії з боку сирійського народу важливими є "конкретні заходи, такі як компенсація, реконструкція та відновлення".

"Нова адміністрація також підкреслила, що відновлення відносин має усунути минулі помилки", – зазначається у повідомленні.

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У заяві не пояснюється, яку форму компенсації Сирія вимагає від Росії. Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, який очолював російську делегацію, назвав переговори конструктивними, хоча "ми розуміємо, наскільки складна ситуація".

При цьому у заяві сирійського уряду за підсумками переговорів нічого не сказано про дві військові бази РФ в Сирії, які Кремль відчайдушно прагне зберегти. Натомість Богданов сказав російським журналістам, що прогресу в цьому питанні не було і що потрібні подальші переговори.

Ситуація довкола Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що Росія забрала свою військову техніку із сирійського порта "Тартус". Як свідчать супутникові знімки, техніку вивезли вантажними суднами Sparta і Sparta II, які належать Міноборони РФ.

Також ми розповідали, що Сирія вигнала росіян з торговельного порту в Тартусі. За часів Асада росіяни присмокталися до цього важливого маршруту зовнішньої торгівлі Сирії.

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