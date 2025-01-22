За часів Асада росіяни присмокталися до головного маршруту зовнішньої торгівлі Сирії.

Перехідний уряд Сирії розірвав угоду з Росією про контроль над головним торговельним портом країни у місті Тартус. Про це повідомляє сирійське видання Shaam із посиланням на джерела в Міністерстві інформації Сирії.

Угода була укладена у січні 2019 року між Генеральною дирекцією сирійських портів та російською компанією СТГ-ІНЖИНІРІНГ. Контракт передбачав російські інвестиції в розвиток торговельного порту Тартус протягом 49 років, але на цей час передавав фактичний контроль над портом російській стороні. При цьому Росія отримувала до 65% від загального прибутку, який генерував порт.

Тепер же Генеральна адміністрація порту Тартус скасувала угоду і поставила російській компанії вимогу покинути порт негайно. Як заявили джерела журналістів, тепер усі доходи порту належать сирійській державі.

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Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно перехідний уряд Сирії запровадив повну заборону на імпорт товарів, вироблених в Росії, Ірані та Ізраїлі. Це стало частиною великого перегляду правил зовнішньої торгівлі країни після падіння режиму Башара Асада.

Також ми розповідали, що США запровадили тимчасове послаблення санкцій проти Сирії. В Міністерстві фінансів США повідомили, що подальша доля санкцій залежатиме від дій нового сирійського уряду.

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