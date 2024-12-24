С-400 у Сирії більше не відповідає російським інтересам, оскільки їх збереження під питанням після повалення Асада.

У рамках виведення військ із Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада Росія вивезла деякі із зенітних ракетних систем С-400 і С-300.

Як пише видання Forbes, їхнє виведення знаменує кінець епохи, коли Росія відігравала важливу роль у визначенні того, які країни можуть діяти в спірному повітряному просторі Сирії протягом майже десятиліття.

За даними The Wall Street Journal, РФ вантажними літаками перевезла С-400 і С-300 із Сирії на бази у східній Лівії.

Відео дня

Знаходження С-400 у Сирії більше не відповідає російським стратегічним інтересам, оскільки їх збереження під питанням після повалення Асада.

Присутність РФ у Сирії

Коли РФ втрутилася в громадянську війну в Сирії, щоб підтримати режим Асада у 2015 році, вона розмістила винищувачі-бомбардувальники "Сухой" на авіабазі Хмеймім, розташованій у Латакії. Також Росія розмістила С-400 у Хмеймімі, значно посиливши своє покриття ППО над Сирією.

Однак топографія Сирії створювала проблеми для цієї стратегічної ППО. Як зазначив військовий авіаційний письменник Том Купер у 2017 році, Хмеймім знаходився близько від Алавітських гір, що серйозно обмежувало їхнє радіолокаційне покриття, і разом з цим потенціал ракет-перехоплювачів С-400 досягати максимальної заявленої дальності до 250 миль.

Вас також можуть зацікавити новини: