Дружина Асада планує розлучитись і втекти в Лондон, - ЗМІ

Асма аль-Асад просить у російської влади дозвіл на виїзд за кордон, адже вона має британське громадянство.

Дружина скинутого сирійського диктатора Башара Асада хоче розлучитися з ним і залишити Росію. Про це пише BILD з посиланням на турецькі та арабські ЗМІ.

За даними джерел, колишня перша леді Сирії Асма аль-Асад незадоволена своїм новим життям у Росії під покровительством Володимира Путіна. Вона хоче переїхати до Лондона.

Асма після втечі з Сирії нібито звернулася до російського суду з проханням про спеціальний дозвіл на виїзд із Москви. Російська влада розглядає цей запит.

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Асма аль-Асад має сирійське та британське громадянства. Вона народилася 1975 року в Лондоні, а у віці 25 років переїхала до Сирії та вийшла заміж за Башара Асада.

Сам Асад живе у Москві під суворими обмеженнями: його запит про надання притулку схвалено, але диктатору заборонено залишати Москву або займатися політичною діяльністю. Майно Асада в Росії заморозили. За даними ЗМІ, йдеться про 270 кілограмів золота, два мільярди доларів та 18 квартир у Москві.

Повалення режиму Асада

Наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в Алеппо.

8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Зазначалося, що Асад покинув Дамаск і вирушив у невідомому напрямку.

Пізніше в Кремлі офіційно підтвердили, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення ухвалював особисто російський лідер.

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