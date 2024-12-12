Ситуація може змінитися в умовах нестабільності в Сирії, попередив співрозмовник видання.

Наразі тривають переговори про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі, повідомили джерела видання Bloomberg, знайомі з цим питанням у Москві, Європі та на Близькому Сході.

Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неофіційна домовленість із "Хайят Тахрір Аш-Шам"про те, що міністерство оборони може залишатися на сирійських базах, зазначив співрозмовник у Росії.

Ситуація може змінитися в умовах нестабільності в Сирії, попередив він.

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Військово-морська база є єдиним російським центром на Середземному морі. Летовище використовується для забезпечення російських операцій з безпеки в Африці, даючи змогу проєктувати політичний та економічний вплив і відновити частину авторитету Москви на континенті часів Холодної війни.

Падіння режиму Асада в Сирії

У вихідні Кремль відправив Асада і його сім'ю у вигнання в Росію, переконавши сирійського диктатора в тому, що він програв війну з повстанськими угрупованнями, які наступають на столицю Дамаск.

Падіння режиму фактично позбавило сенсу 49-річну оренду баз, яку Росія отримала 2017 року, за два роки після того, як Путін спрямував своїх військових на посилення сил Асада і відтіснення бійців опозиції.

Колишня керівна партія Сирії Баас, якою десятиліттями керувала сім'я експрезидента Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи. Вони передадуть усе майно, фінанси та зброю сирійським урядовим органам.

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