Натиск на сирійські урядові сили в Алеппо здійснюється різними опозиційними групами.

Атака на сирійські урядові сили в Алеппо, яка розпочалася 27 листопада, здійснюється коаліцією ісламістських бойовиків на чолі з підтримуваним Туреччиною угрупуванням, пов’язаним з Аль-Каїдою - зокрема, її колишнім співробітником Хаятом Тахрір аш-Шамом. Про це з посиланням на свої джерела пише Kyiv Post.

Зазначається, що групи повстанців, що базуються в регіоні Ідліб, серед яких - члени Туркестанської ісламської партії, пройшли оперативну підготовку у спецпідрозділів групи "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними джерел, навчальна група зосередилася на тактиці, розробленій під час війни в Україні, в тому числі на застосуванні безпілотників.

Відео дня

"Група "Хімік" організувала атаку на російську військову базу на південно-східній околиці Алеппо 15 вересня, під час якої були знищені російські ударні безпілотники та "закамуфльовані саморобні вибухові пристрої", - пише видання.

При цьому зазначається, що було припущення, що українські сппецназівці надають підтримку нинішнім атакам сирійської опозиції, але підтвердження цих даних наразі немає:

"Припущення про участь України можна розглядати як частину ширшої участі збройних сил Києва проти російських сил за кордоном, включаючи ймовірну пряму підтримку нападу ісламістської міліції на російських найманців Групи Вагнера та урядові сили 26 липня в Малі".

Ситуація в Сирії - останні новини

Напередодні урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо. Військові заявили, що це є частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для подальших контратакувальних дій.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські опозиційні сили почали раптовий наступ в провінціях Ідліб та Алеппо. Це стало найбільшим спалахом боїв за останні кілька років. Повстанцям вдалося захопити щонайменше 15 сіл на захід від Алеппо.

Вас також можуть зацікавити новини: