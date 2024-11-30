В минулі роки Алеппо стало ареною запеклих боїв, в ході яких урядовим силам за підтримки Росії та Ірану вдалося захопити місто.

Сирійські військові оголосили про "тимчасове виведення військ" з другого найбільшого міста країни – Алеппо. Про це повідомляє Reuters.

Військові заявили, що відхід є частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для подальшої контратаки.

Військові також додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки солдатів.

Відео дня

Загострення в Сирії

Як писав УНІАН, днями сирійські антиурядові сили почали раптовий наступ в провінціях Ідліб та Алеппо. Це стало найбільшим спалахом боїв за останні кілька років. Повідомлялося, що повстанцям вдалося захопити щонайменше 15 сіл на захід від міста Алеппо.

У п’ятницю з’явилися повідомлення, що в межах цього наступу повстанцям вже вдалося зайти в місто Алеппо – друге за значенням і розмірами місто Сирії. Журналістам ВВС вдалося підтвердити ці повідомлення за геолокованими відеороликами.

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