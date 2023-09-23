Він зазначив, що західним політикам нібито треба вести перемовини з Росією, щоб наблизити мир.

Скандальний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів зустріч з главою російського МЗС Сергієм Лавровим на полях міжнародної сесії Генасамблеї ООН та оголосив за її підсумками, що Росія "готова до мирних переговорів".

Як повідомляє угорське видання Index, Сіярто та Лавров обговорювали питання двосторонньої співпраці та ситуацію щодо агресії Російської Федерації в Україні.

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме (вели переговори з російською стороною - УНІАН). Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані", – сказав Сіярто.

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За словами головного угорського дипломата, Лавров розповів йому про позицію Москви, щодо війни в Україні. Зокрема він повідомив, що Росія нібито "готова до мирних переговорів", але не уточнив, на чиїх умовах та за яких обставин.

"Колега Сергій Лавров також повідомив мені, що Росія готова до мирних переговорів. Очевидно, є багато деталей, які потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що одного разу складуться обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні якнайшвидше шукати рішення за столом переговорів", – додав Сіярто.

Позиція Угорщини щодо війни в Україну

Угорщина вже тривалий час займає антиукраїнську позицію. Саме влада Угорщини заважала введенню низки антиросійських санкцій і спекулювала навколо теми фінансової допомоги для України.

Угорська влада відкрито заявила, що недивлячись ні на що, продовжить співпрацю з РФ, тому що їй це вигідно.

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