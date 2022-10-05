За його словами, угорська влада домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Угорщина домоглась того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

"Ми завзято вели переговори і досягли того, що межа цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - заявив глава МЗС Угорщини.

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Сійярто додав, що Будапешту "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш".

Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Сійярто.

Перед цим посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, що передбачає план запровадження крайніх цін на нафту, передає радіо Свобода. За словами європейських дипломатів, очікується, що підсумкову версію документу буде схвалено у сьогодні.

Крім того, новий пакет санкцій спрямований на те, щоб завдати удару по російській сталеливарній промисловості. Йдеться також і про індивідуальні санкції. Крім того, як очікується, після затвердження нового пакету санкцій громадянам країн ЄС буде заборонено входити до складу керівництва органів російських держкомпаній.

Черговий пакет санкцій ЄС проти Росії

Єврокомісія 28 вересня запропонувала новий восьмий за рахунком пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн коментуючи ініціативу, заявила, що санкції розроблені, щоб "змусити Кремль заплатити" за подальшу ескалацію в Україні.

Псевдореферендуми РФ на окупованих частинах України

23-27 вересня росіяни провели фейкові референдуми на окупованих частинах чотирьох областей України. Так, у Херсонській та Запорізькій "голосували" за вихід зі складу України і приєднання до РФ, а в Донецькій і Луганській – тільки про приєднання до Росії.

Країни-партнери України заявили, що не збираються визнавати результати фейкових голосувань на зазначених "референдумах".

Проте президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію цих територій. При цьому він закликав Україну повернутися до переговорів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Також глава держави оголосив, що Україна подає заявку про вступ до НАТО.

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