Він висловив думку, що у його країни просто немає іншої альтернативи.

Офіційний Будапешт продовжить співпрацювати з РФ, оскільки залежить від російських енергетичних ресурсів.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент з якого виклав у соцмережі. Міністр підкреслив, що для Угорщини відносини з РФ "дуже важливі й критичні".

"Більша частина нашого енергетичного імпорту надходить з Росії. Тепер ви можете поставити питання: чому? Це політичне рішення? Ні. Чи відображає воно наші політичні уподобання? Ні. Тоді чому? Через фізику", – сказав політик.

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Сійярто зазначив, що просто немає альтернатив російським трубопроводним поставкам газу й нафти. До того ж, як нагадав міністр, Угорщина будує атомну електростанцію "Пакш" спільно з "Росатомом".

"Тому, коли йдеться про галузі, які не підпадають під санкції, ми продовжуємо співпрацювати з РФ, тому що це національний інтерес", – підкреслив Сійярто.

Угорщина і війна в Україні

Угорщина вже тривалий час займає антиукраїнську позицію. Саме влада Угорщини заважала введенню низки антиросійських санкцій і спекулювала навколо теми фінансової допомоги для України.

Угорська влада відкрито заявила, що недивлячись ні на що, продовжить співпрацю з РФ, тому що їй це вигідно.

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