Мати дівчинки звернулася у поліції та написала заяву.

Російськомовна жінка у літаку Відень-Валенсія вдарила дитину з України, яка сиділа на сидінні за нею.

Деталями історії поділилася мати дівчинки Роксолана Малий.

За словами жінки, у той день вона з дітьми поверталася з України у більш безпечне місце. Діти спокійно грали з гаджетами, а через деякий час донька Роксолани Селена почала складати свій столик, аби сходити в туалет.

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"Із сидіння перед нею просовується рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпаса, який прийшовся по спині, бо Селена якраз розвернулася в сторону проходу. Я помічаю це боковим зором, не зовсім розумію/вірю, що відбулося, повертаюся до Селени.. Селена виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно.. Перелякана виходить в туалет. Я все ще не можу второпати, що відбулося, заглядаю на сидіння попереду - дамочка років 50 з заплющеними очима, ніби спить", - пригадує жінка.

Перелякана мати вирішила перевірити, що саме відбувається, повторивши рухи дівчинки.

"Чітко і фокусувано бачу, як з переднього сидіння просовується рука по лікоть і смачно замахується.. Ляпас прийшовся в повітря, бо Селени там якраз не було.. я шокована.. підіймаюся і звертаюся до дамочки ( англійською): "Ви щойно вдарили мою дитину. У нас, у людей, є інші способи вирішувати спірні ситуції, вони називаються - спілкування. Однак, з того, як ви вчинили, в мене є сумніви щодо вашої людяності". Мадам далі вдає, що спить", - розповіла мати дівчинки.

Жінка вирішила не замовчувати цей інцидент, тому викликала бортпровідника. Пасажирка все ще продовжувала вдавати, що спить. Однак бортпровідник все ж наполегливо намагався пояснити їй, чому до неї виникли притензії. Пасажирка витримала паузу, обернулася до матері дівчинки та заявила: "Жінко, ваші діти невиховані" (російською).

Після порції нісенітниць українка вирішила закінчити діалог, залишившись на сидінні доньки. Після приземлення до літака прибув екіпаж цивільної гвардії Іспанії. Російськомовну пасажирку попросити вийти з речами, однак англійської вона не зрозуміла, тому попросила українку побути її перекладачем.

Російськомовна жінка: А що він сказав?

Українка: З речами на вихід.

Зрозумівши те, що за побиття дитини доведеться відповідати, російськомовна жінка вирішила "домовитися", але не вийшло.

"Нас ескортували окремо від мадам, зібрали дані та покази, інструктували щодо подальших дій. Відповідно до настанов, ми далі звернулися за медичним обстеженням, яке є необхідним для того, щоб подати заяву в полцію, і, власне подали заяву в поліцію... Сусіди "мадам" підтвердили, що бачили, як вона вдарила Селену. Сусіди через прохід, сімейна пара з двома дітьми, сказали, що щось подібне вона зробила перед посадкою в літак з їх донькою. У Селени ознак фізичних травм, на щастя, не виявлено. Натомість, без сумнівів, мала місце шкода, нанесена її психічному станові", - підсумувала українка.

Нагадаємо, у Німеччині неадекватна росіянка накинулася на українку з дитиною. Нападниця назвала себе "корінною німкенею" та заявила, що Росія скоро простягнеться "від Москви до Мюнхена".

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