Її взяли під варту за звинуваченнями в нападі, вживанні алкоголю в публічному місці, володіння зброєю і порушення громадського порядку.

На Кіпрі поліцейські прибережного міста Ларнака арештували 55-річну громадянку України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції та місцевих ЗМІ, громадянка України підійшла нібито з ножем у руках до групи з майже двох десятків росіян, які тримали прапори РФ.

Громадяни країни-агресорки збиралися роз’їжджати на автівках містом, святкуючи день російського прапора.

Українку взяли під варту за звинуваченнями в нападі, вживанні алкоголю в публічному місці, володінні зброєю і порушенні громадського порядку.

Як відомо, на Кіпрі живуть тисячі українців і росіян. Додається, що перед інцидентом невелика група громадян Росії зібралася в місті Лімасол із символами російської агресії Z.

Нагадаємо, у Німеччині неадекватна росіянка накинулася на українку з дитиною. Нападниця назвала себе "корінною німкенею" та заявила, що Росія скоро простягнеться "від Москви до Мюнхена".

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