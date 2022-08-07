Росіянка назвала себе "корінною німкенею" та заявила, що Росія скоро простягнеться "від Москви до Мюнхена".

В Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаявла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Українка поділилася фрагментом розмови з росіянкою в Instagram.

Українка Оксана пригадала, що розмовляла з мамою, коли почула, як незнайома росіянка звернулася до її сина: "Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої монатки і уй*буєш нах*й в свою х*хляндію. І мамашку свою прихопи".

Водночас російськомовна жінка назвала себе "корінною німкенею", адже нібито приїхала в Німеччину 20 років тому. Після цього агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".

На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв". Крім того, росіянка заохочувала доньку поводитися так само. Дитина обливала хлопчика водою, а її мама обзивала дитину "тупим х*хлом".

Згодом неадекватна росіянка усвідомила, що її чекає "слава" та відповідальність за таку поведінку. Жінка частково відмовилася від своїх слів, заявивши, що "говорить з природою".

Однак "розкаювання" тривало не довго. На відео чітко чути, як росіянка каже: "Як же ви всі попрете табуном в свої халупи".

Українка звернулася до правоохоронців, щоб ті дали оцінку діям росіянки. Поліціянти пообіцяли встановити її особу.

Як повідомляв УНІАН, подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Вас також можуть зацікавити новини: