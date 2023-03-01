Підтримка санкцій ЄС проти РФ серед угорців значно вища, ніж намагається подати Орбан.

За даними аналітичного центру Republikon Institute, неправда, що 97% угорців виступають проти санкцій ЄС щодо Росії.

Аналітики дослідили під час проведеного 10-15 лютого опитування, що думають угорські виборці про санкції ЄС проти агресора у зв’язку з російсько-українською війною, повідомляє Index.hu.

Згідно з результатами дослідження, 46% опитаних підтримують санкції ЄС проти РФ, 32% виступають проти, а 22% або не знають, або не хочуть сказати, що вони думають про 10 пакет санкцій.

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При цьому санкції підтримують 68% виборців опозиційного шестипартійного альянсу. Серед виборців правлячої партії "Фідес" таких 23%.

Як пояснює Republikon Institute у своєму аналізі, це не дивно, оскільки уряд давно сформував свою позицію, що він виступає проти санкцій - попри те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан завжди голосував за них у Європейській раді. Та водночас не всі члени "Фідес" згодні з позицією уряду.

Також у дослідженні зазначається, що підтримка санкцій зменшилася з початком повномасштабної війни.

Що заявляв уряд Угорщини про підтримку санкцій проти РФ

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України Угорщина затягувала запровадження санкцій проти Москви. Ба більше, країна заявила, що не підтримуватиме Збройні Сили України у боротьбі проти агресора й не дозволить відправляти свою зброю і військових.

Крім того, у січні 2023 року уряд Угорщини оголосив результати "національних консультацій" й заявив, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні.

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