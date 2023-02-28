Вантаж нафти з РФ прибув до територіальних вод Гани з Порту в Чорному морі.

На тлі нафтових санкцій проти Росії, агресор всіляко намагається знайти спосіб обходу обмежень.

Як повідомляє Bloomberg, трейдери активно шукають на ринку нових покупців на російську нафту. Вантаж нафти з РФ прибув до територіальних вод Гани з порту в Чорному морі.

Вантаж мав бути перекачаний в резервуари для зберігання в Темі. Нафта буде зберігатися в резервуарах на Темському нафтопереробному заводі.

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Коли танкер прямував до країни, генеральний директор Національного нафтового управління Гани заявив, що вантаж буде заблокований, якщо він прямує до країни.

Відвантаження в Тему стане першою доставкою російської нафти в Західноафриканську країну з жовтня 2018 року.

Спроби Путіна використовувати Африку

На тлі нафтових санкцій проти Росії країни Північної Африки почали масово імпортувати російські нафтопродукти.

Аналітики підозрюють, що частина російських вантажів експортується назад до Європи.

Імпорт російського дизельного палива в Марокко в січні зріс до 2 млн барелів, проти 600 тис барелів за весь 2021 рік. У лютому очікувалося прибуття в країну ще не менше 1,2 млн барелів.

В Алжирі та Єгипті також спостерігається зростання. Туніс активно поглинає російські поставки дизельного палива, газойлю та бензину.

У січні країна імпортувала 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і імпортує ще 3,1 млн барелів в цьому місяці.

Збільшення імпорту до Тунісу і Марокко збігається зі зростанням їх власного експорту нафтопродуктів, що викликає занепокоєння, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами та реекспортуються.

Марокко минулого місяця відправило 280 тис барелів на Канарські острови Іспанії і ще 270 тис барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського дизельного палива в Марокко.

Ситуація з нафтою

У зв'язку з російським вторгненням в Україну лідери країн ЄС наприкінці травня 2022 року домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

З 5 лютого 2023 року заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

ЗМІ не раз повідомляли про те, що Росія намагається обходити європейські санкції.

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