Одіозна Діана Шошоаке вимагає розірвати договір з Києвом від 1997 року.

Одіозна румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка відома своїми зв'язками з Кремлем, захотіла анексувати частину території України. Вона внесла до парламенту Румунії законопроект, що передбачає розірвання договору між Бухарестом і Києвом від 1997 року.

За інформацією румунського видання HotNews, 20 березня до парламенту надійшов проект закону "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною".

Документ передбачає розрив договір з Україною в 2027 році "з дотриманням терміну повідомлення принаймні рік до закінчення терміну дії", в результаті чого "Румунія анексує історичні території, які їй належали, відповідно, Північну Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

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"Цим законом ми хочемо повернути культурну ідентичність, традиції, звичаї і релігію румунському населенню, чисельність якого оцінюється приблизно в один мільйон, включаючи змішані сім'ї", - заявила проросійський політик.

Крім того, вона вказала, що в Україні етнічні румуни не навчаються рідною мовою, а також не представлені у Верховній Раді.

Позиція Румунії щодо війни в Україні - що відомо

Офіційний Бухарест висловив підтримку Україні у війні з Російською Федерацією. Так, на початку березня 2023 року в офісі президента повідомили, що країни Балтії, Польща, Румунія і Словаччина підписали угода про створення спеціального центру з агресії Росії.

Крім того, 10 лютого РФ знову вдарила ракетами по Україні - 29 зенітних керованих ракет С-300 і 71 крилата ракета повітряного і морського базування. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські ракети влучили в Молдову, далі перетнули повітряний простір Румунії, яка є країною НАТО, але в Бухаресті заперечували інфомацію про захід на їх територію російських ракет.

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