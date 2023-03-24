Санкції на Шошоаке пропонують накласти як на особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на румунську сенаторку Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що напередодні сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроект, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України.

"Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці", - зазначив він у Facebook.

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Скандальна заява румунської сенаторки Діану Шошоаке - що відомо

20 березня до парламенту надійшов проект закону "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною".

Ініціатором анексії територій України стала одіозна румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка відома своїми зв'язками з Кремлем.

Документ передбачає розрив договір з Україною в 2027 році "з дотриманням терміну повідомлення принаймні рік до закінчення терміну дії", в результаті чого "Румунія анексує історичні території, які їй належали, відповідно, Північну Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

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