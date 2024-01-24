Словаччина підтримає пропозицію Європейської комісії створити Український фонд обсягом у 50 млрд євро для підтримки України на чотирирічний період впродовж 2024-2027 років.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після звершення зустрічі із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Зокрема, Шмигаль уточнив, що разом з Фіцо вдалося дійти згоди з низки питань та конкретних домовленостей.
"Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу", - відзначив Шмигаль.
Крім того, як підкреслив український прем'єр, Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
"Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу", - наголосив Шмигаль.
У зв'язку з цим, відбуватиметься співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
"Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн", - додав глава Кабміну.
За словами голови українського уряду, в Україні вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи.
Також на зустрічі підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України. Окрім цього з боку Фіцо висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
Орбан наклав вето на допомогу Україні
У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.
Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.
За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро.
12 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує на позитивний результат з розблокування створення Українського фонду на суму 50 млрд євро від Європейського Союзу.