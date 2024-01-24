Прем'єр-міністр України повідомив про результат зустрічі з очільником уряду Словаччини Фіцо.

Словаччина підтримає пропозицію Європейської комісії створити Український фонд обсягом у 50 млрд євро для підтримки України на чотирирічний період впродовж 2024-2027 років.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після звершення зустрічі із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зокрема, Шмигаль уточнив, що разом з Фіцо вдалося дійти згоди з низки питань та конкретних домовленостей.

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"Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу", - відзначив Шмигаль.

Крім того, як підкреслив український прем'єр, Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

"Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу", - наголосив Шмигаль.

У зв'язку з цим, відбуватиметься співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

"Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн", - додав глава Кабміну.

За словами голови українського уряду, в Україні вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи.

Також на зустрічі підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України. Окрім цього з боку Фіцо висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Орбан наклав вето на допомогу Україні

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро.

12 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує на позитивний результат з розблокування створення Українського фонду на суму 50 млрд євро від Європейського Союзу.

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