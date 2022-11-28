Укладачі словника проводять паралель із сьогоденням.

Укладачі американського словника Merriam Webster назвали головне слово 2022 року - "газлайтінг".

"У цю епоху дезінформації – "фейкових" новин, теорій змови, тролів у Твітері та deepfake – "газлайтінг" став словом для нашого часу", – наголошують укладачі словника, повідомляє прес-служба Merriam Webster.

Зазначається, що коли слово "газлайтинг" вперше було використано в середині 20 століття, це стосувалося свого роду обману, подібного до того, що показано у фільмі. Слово "газлайтінг" походить від назви п'єси 1938 року, а також фільму за цією п'єсою. За сюжетом, чоловік намагається змусити свою дружину повірити у те, що вона божеволіє. Щоразу, коли він відправляється на горище, світло у будинку тьмяніє, утім він наполягає, що це дружина не може довіряти власному сприйняттю.

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Укладачі словника проводять паралель із сьогоденням, зазначаючи, що у 2022-му році спостерігалося зростання кількості пошуків газового освітлення на 1740%.

Словник Merriam Webster визначає "газлайтінг" як психологічне маніпулювання людиною протягом тривалого часу, яке змушує "жертву" сумніватися у правдивості своїх думок та переконань, сприйняття реальності чи спогадів. Все це призводить до плутанини, втрати впевненості та самооцінки, а також до емоційної невизначеності.

Водночас укладачі словника зауважують, що протягом останніх років значення газлайтінгу набуло простішого та ширшого значення – це дія або практика грубого введення когось в оману, зокрема для власної вигоди.

"У такому вживанні це слово добре поєднується з іншими термінами, пов’язаними з сучасними формами обману та маніпуляцій, такими як фейкові новини, deepfake і штучний інтелект", – наголошують у прес-службі Merriam Webster.

Нагадаємо, за версією Англійського словника, головним словом 2022 року є "пермакриза", утім до шортлиста внесли й назву столиці України.

А словом 2021 року за версією Merriam Webster стало слово "вакцина".

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