Kyiv (Київ) - потрапив в топ-10, оскільки як українська столиця стала символом опору російській агресії.

Один з найстаріших словників англійської мови Collins визнав permacrisis ("пермакриза") словом 2022 року.

Це іменник визначається як "тривалий період нестабільності і відсутності безпеки", іншими словами- перманентна криза, що, на думку укладачів видання, є точним описом останніх кількох років і поточного року особливо, повідомляє Бі-бі-сі.

При складанні списку Collins просіює свою онлайн-базу з 18 млрд слів (включаючи повтори) по ЗМІ, соцмережах і будь-яким можливим публікаціям.

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Зі слів, зворотів і словосполучень в першій десятці шість - нові, яких ще не було в друкованому виданні словника.

Перша десятка слів 2022 року

Permacrisis - "пермакриза". Пандемія коронавірусу, вторгнення Росії в Україну, кліматичні катастрофи, економічні проблеми, політична нестабільність у світі - все це включає в себе поняття "пермакриза".

Kyiv (Київ) - потрапив в топ-10, оскільки українська столиця стала символом опору російській агресії.

Quiet quitting - "тихий відхід" - практика виконання тільки своїх основних обов'язків на роботі, і крапка; відмова від кар'єризму і написання імейлів в неробочий час.

Carolean - "Каролінський" - тільки що почався період правління нового британського монарха Карла III, наступний за "єлизаветинським". Слово походить від Carolus (Karolus) - імені Чарльз на латині. До Північної або Південної Кароліни відношення не має, хоча ці американські штати були названі на честь короля Чарльза першого.

Vibe shift - "зміна вайба" - помітна зміна настрою групи людей в окремому просторі або культурної парадигми в цілому.

Lawfare - "юрвійна" - використання лазівок судочинства для залякування або створення перешкод противній стороні конфлікту в суді.

Warm bank - "тепле місце" - громадське приміщення (наприклад, бібліотека), де в зимові місяці гріються люди, яким нічим покривати різко збільшені рахунки за опалення.

Splooting - "розпластаність" - поза тварин, що розвалюються на прохолодній поверхні з витягнутими лапами, щоб зловити хоч якусь насолоду в аномальну спеку.

Sportswashing - "спортмиття" - те, чим займаються асоціації та країни, що використовують спорт для поліпшення своєї репутації або відволікання уваги від репресивної політики (наприклад, Катар з ЧС з футболу в листопаді).

Partygate - "патігейт" - скандал з вечіркою на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень, що потряс консервативну парію і коштував прем'єрського крісла Борису Джонсону.

Слово року від Collins

Авторитетний британський словник англійської мови Collins English Dictionary визнав "локдаун" (lockdown) або режим ізоляції, що діє в ряді країн у зв'язку з пандемією коронавірусу, головним словом 2020 року.

А в 2019 році словник вибрав словом року вираз "кліматичний страйк" (climate strike), що позначає явище, яке набуло популярності в тому числі від дій еко-активістки Грети Тунберг.

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