Російські бізнесмени внаслідок смерті Євгена Пригожина отримали чіткий сигнал від Путіна.

Авіатроща бізнес-джету в Тверській області налякала російські еліти. Остаточно стало зрозуміло, що Євгена Пригожина знищив Кремль, після того, як помітили, що "чорні ящики" з розбитого літака не могли знайти понад добу за дивовижним збігом обставин, передає The New York Times.

"Всі налякані. Просто всі тепер бачать, що можливо все. Ніколи ще людина, яка займала таке важливе місце в російському істеблішменті, не була вбита внаслідок замаху, ймовірно, замовленого державою. І еліти цей сигнал зрозуміли", - пише видання.

Будь-хто, хто виявить нелояльність, розглядатиметься російською державою як ворог, якого необхідно ліквідувати, зазначають джерела The New York Times.

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"Після цього виступати проти війни ніхто не буде. Ризики є гігантськими. Мільярдери почали вживати додаткових заходів безпеки", - пише видання.

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, на борту якого знаходилося 10 осіб. Ніхто не вижив, в тому числі Пригожин.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина. При цьому в британській розвідці заявили, що президент РФ відвідував військовий штаб в Ростові-на-Дону, який в червні захоплювали "вагнерівці".

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