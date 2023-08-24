Він відвідав офіцерів, які ведуть війну проти України

Президент РФ Володимир Путін приїздив до військового штабу в Ростові-на-Дону, який до цього захоплювали "вагнерівці" під час заколоту у червні.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, він здійснив свій візит 19 серпня, незадовго до загибелі очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, щоб продемонструвати свою владу. Зазначається, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону розташований за 160 км від лінії фронту. Там розміщуються військові, які ведуть війну проти України.

За даними розвідки, російський президент провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

"Група "Вагнера" ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування діючим у звичайному режимі", - пояснили у Міноборони Британії.

Смерть Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer. Всі 10 осіб, які були на борту загинули. Серед них були сім "вагнерівців".

Згодом стало відомо, що рятувальники виявили на місці авіакатастрофи тіло Пригожина. Бортпровідниця розкрила, що літак очільника ПВК перед польотом раптом відправили на "короткостроковий і незрозумілий ремонт".

У Петербурзі біля "Вагнер-Центру" виник стихійно створений меморіал.

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