Екс-президент США збирається за кілька місяців запустити соціальну мережу, яка з першої ж хвилини буде приречена на провал.

Дональд Трамп вже провалився як власник авіакомпанії, футбольної команди, як продавець стейків, видавець журналу, як власник університету, казино, іпотечний кредитор, торговець горілкою тощо. Приготуйтеся додати до цього списку ще й провал у заснуванні соціальної мережі.

Про це пише Politico, нагадуючи, що радник Трампа Джейсон Міллер в недільному ефірі Fox News заявив про намір екс-президента США запустити власну платформу. І це повинно статися через "два-три місяці". Міллер додав, що Трамп провів "дуже потужні зустрічі" про стартап на своєму курорті Мар-а-Лаго.

"Це буде щось, що, я гадаю, стане найгарячішим місцем серед соціальних мереж", - сказав радник Трампа.

Читайте такожАкаунти Трампа у Facebook та Instagram раптово розблокувалиЦя ідея достойна того, щоб поставити її в список поруч зі спробами табору екс-президента поширити чутки про його намір запустити власний телеканал. І в неї так само немає жодного шансу досягти бізнес-успіху. Трамп роздавав багато обіцянок під час свого президентства: замінити медичну програму Obamacare, побороти COVID-19, не грати в гольф і робити свою роботу, розібратися з федеральним дефіцитом бюджету, змусити Мексику заплатити за стіну і опублікувати свої податкові декларації. Але, як і все це, нова обіцянка поквитатися з Facebook і Twitter, які видалили його сторінки після атаки Капітолію, приречена на катастрофу, мов дирижабль "Гінденбург".

Створення соціальної мережі настільки поза сферою бізнес-компетенції Трампа, що якщо він навіть зможе щось таке запустити, є підстави очікувати катастрофи, яка спіткала всі його попередні поривання в авіації, спорті, освіті й торгівлі алкоголем. Результат буде вже традиційний: купа збитків і судових позовів.

Кремнієва долина вже переповнена компостом з провальних соціальних мереж. Там гниють, наприклад, Friendster, Vine, FriendFeed і Yik Yak. Це якщо пригадати щось швидко. Всі вони зазнали поразки, мріючи повалити з трону Facebook і Twitter. А головне, такі спроби робив Google, чия батьківська компанія тепер коштує 1,4 трильйони доларів і який, принаймні, знається на технології. Спроб змагатися з Facebook було щонайменше чотири: Google Buzz, Google Wave, Orkut і Google+. І всі вони провалилися. Що такого є у Трампа, чого немає у Google?

Читайте такожThe Economist: Інтернет так і не приніс свободу в Китай, чому?Прихильники екс-президента США скажуть, що у нього є запал Дональда Трампа! Перед тим, як Twitter видалив його сторінку в січні, на неї були підписані 90 мільйонів користувачів. Звісно, якась частина цих людей будуть стежити за ним в новій соціальній мережі. Але навіть мільйонів прихильників однієї людини не достатньо, щоб зробити сайт життєздатним. Якщо хтось хоче стежити за однією людиною, то достатньо підписатися на його "розсилку" на електронну пошту.

Але люди, які відкривають соціальні мережі, розраховують дотягнутися до всіх мереж зв'язків між людьми з різними інтересами. Успішна соціальна мережа дозволяє користувачам "почухати кожен дюйм" своєї особистості. Може хтось і зареєструвався заради політики, але зрештою почав шукати інших людей, які розділяють його інтерес до вин, кінофільмів, макраме чи цистерціанців.

Читайте такожTwitter назавжди заблокував акаунт ТрампаСоціальна мережа, заснована виключно на прихильності до "монокультури" у вигляді Трампа і його політичної позиції, дуже скоро стане нудною для кожного найбільш запеклого шанувальника екс-президента США. Якщо її занадто ототожнювати з Трампом, нова платформа стане антисоціальною мережею й відштовхне людей. Якщо ж її не прив'язувати до Трампа, тоді саме існування платформи втрачає сенс.

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Переклад: Лесь Димань