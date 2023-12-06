Забезпечення запасів боєприпасів для відбиття будь-якої атаки тривалістю до двох місяців вимагатиме інвестицій у розмірі "від 5 до 7 мільярдів євро".

Бельгійським Збройним силам настільки не вистачає боєприпасів і фінансування, що солдатам "доведеться кидати каміння" незабаром після початку будь-якого конфлікту, сказав Марк Тіс, колишній високопоставлений генерал.

Тіс, який нещодавно пішов у відставку з бельгійської армії в званні генерал-лейтенанта, заявив, що забезпечення запасів боєприпасів для відбиття будь-якої атаки тривалістю до двох місяців зажадає інвестицій в розмірі "від 5 до 7 мільярдів євро". Це набагато більше, ніж зараз надає уряд, пише Politico.

"У мене було 15 мільйонів євро на рік на покупку боєприпасів, але тепер ця сума збільшена до 150 мільйонів євро. Якщо тут вибухне війна, нам доведеться кидати каміння вже через кілька годин через брак боєприпасів",-сказав Тіс.

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Допомога Україні з боку ЄС

З тих пір як Росія почала повномасштабне вторгнення на Україну в 2022 році, західні уряди направляють до Києва боєприпаси, щоб допомогти йому відбити атаки Москви і зміцнити свою оборону.

Проте, виробники озброєнь блоку щосили намагаються наростити потужності для поповнення запасів і забезпечення поставок на схід, особливо коли мова йде про боєприпаси калібру 155 міліметрів. Це означає, що ЄС майже напевно не досягне своєї добровільної мети щодо поставок в Україну.

Хоча напад на Бельгію залишається малоймовірним, дефіцит підкреслює доцільність продовження поставок в Україну, якщо національні запаси вичерпаються. У листопаді, незабаром після відставки Тиса, бельгійський уряд підписав дворічний контракт з місцевим виробником озброєнь FN Herstal, в тому числі на постачання боєприпасів, але поставки потребують часу.

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