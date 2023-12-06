Київ повинен продовжувати боротьбу, тому що Путін вірить, що він ще може перемогти.

Наскільки важкою для України буде нинішня зима, залежить США та Європи. Росія нарощує повітряну війну і завдає ударів по містах і енергетичній інфраструктурі, а ось союзники Києва збиваються зі шляху і їм необхідно змінити ставлення до війни.

Марк Чемпіон у своїй колонці для Bloomberg нагадав, що найбільше військове зіткнення, яке Європа не бачила з 1945 року, перевершує за масштабами навіть важку контртерористичну операцію Ізраїлю в Газі.

Він зазначив, що завойовницька війна, яку Росія розпочала в 2014 році і різко активізувала майже два роки тому, і тому вона не повинна визначатися успіхом або невдачею наступу будь-якої зі сторін протягом одного сезону. Це важливо підкреслити, тому що багато нинішніх міркувань про те, що робити далі, беруть за точку відліку нездатність літнього контрнаступу України забезпечити прорив.

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Реальність така, що мирні переговори більшою мірою залежать від Росії. Більше того, немає жодних ознак того, що президент Володимир Путін готовий погодитися на тривале припинення вогню на існуючих лініях бойових дій. Дії Росії, не кажучи вже про все ще ескалаційну риторику Кремля і оголошену анексію територій, які він ще не контролює, говорять про протилежне.

В рівній мірі США і Європа прийшли на допомогу Києву не для того, щоб перемогти Росію, а для того, щоб українці змогли захистити себе, запобігши російській експансії, яка обіцяла Європі довгострокову нестабільність. Це все ще життєво важливі інтереси, навіть не впливаючи на захист демократії чи міжнародного права. Крім того, вони більш досяжні, ніж здавалося відразу після вторгнення Росії в 2022 році.

Справедливості заради слід зазначити, що для Путіна було б нелогічно відмовлятися від своїх цілей зараз, коли фінансування і військова підтримка України знаходяться під загрозою по обидва боки Атлантики. На цьому тижні Білий дім попередив, що у нього закінчаться гроші на підтримку України до кінця грудня, якщо республіканці в Конгресі не змінять позицію, що "поставить на коліна" здатність України захищатися від російських окупантів.

Тим часом союзник Путіна, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, дав зрозуміти, що має намір або використати, або зірвати створення фонду Європейського Союзу для України в розмірі 50 мільярдів євро і план ЄС про переговори з Києвом про членство в ЄС.

Найбільш обнадійливим, з точки зору Кремля, є те, що Дональд Трамп лідирує в опитуваннях громадської думки перед президентськими виборами в США, які пройдуть через рік. У Путіна теж є свій політичний порядок денний. Наступного року на нього чекають вибори, які, якими б невільними і несправедливими вони не були, як і раніше важливі для зміцнення його влади і легітимності. Укладення угоди зараз може змусити росіян задуматися про те, яку величезну ціну їм довелося заплатити.

Багато хто на Заході не розуміє, каже Микола Белесков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, що "Росія не примириться з Україною" і як і раніше вірить, що може перемогти силою. Вони "збільшили виробництво озброєнь, мобілізують нові сили, і їм потрібен результат".

У підсумку виходить, що Україна не може припинити боротьбу, що б не трапилося з її фінансуванням і поставками зброї від союзників. Питання лише в тому, скільки додаткових життів і територій буде втрачено, якщо рішучість Заходу ослабне, позбавивши українців можливості дати відсіч з достатньою силою, щоб переконати Путіна в тому, що він більше нічого не може виграти.

Допомога Україні від США - останні новини

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що пакет за допомогою для ВСУ, швидше за все, не буде прийнятий до тих пір, поки не узгодять питання щодо внутрішнього кордону США. За її словами, питання виділення зброї Україні вже не обговорюється, обсяги допомоги не тільки не зменшені, а й деякі з них збільшені за певними позиціями.

У свою чергу голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа вважає, що більш реалістичним є сценарій, що до кінця року буде підтримано рішення про виділення допомоги.

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