Виробництво зброї та боєприпасів для України йде повільніше, ніж планувалося, визнає він, пояснивши, що це не через політичні чи фінансові рішення.

Україна найближчими місяцями отримає від Німеччини 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що оборонна промисловість країн не може виробляти відповідну продукцію достатньо швидко.

В інтерв’ю німецькому ZDF політик, коментуючи поставки західної зброї в Україну, вказав, що наразі відстають від цілей країн-партнерів. Пісторіус зазначив, що плани поставок недовиконуються через те, що оборонна промисловість країн не може виробляти необхідну кількість продукції швидко.

Так, говорячи про мету ЄС поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до весни він зазначив: "Ця цифра породила очікування, які врешті-решт не виправдалися. Для промисловості озброєнь, яка бере свій початок ще з мирного часу, непросто виробити мільйон".

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При цьому міністр оборони обіцяє покращення: "Можна припустити, що найближчими місяцями буде краще". За його словами, лише Німеччина поставить майже 200 тисяч боєприпасів.

"Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", - підкреслив Пісторіус.

Він визнає: "Наразі ми маємо проблему, що збройна промисловість не може забезпечити постачання в певних областях так швидко, як є потреба". Це стосується боєприпасів, а також систем ППО. Але оборонна промисловість нарощує потужності, "де тільки може".

Міністр підкреслив, що потрібен час на створення заводських потужностей, створення відповідних запасів сировини, щоб потім швидко виробляти.

Як приклад він наводить виробництво танкових боєприпасів Gepard, яке Німеччині довелося відновити. Пісторіус зазначив, що це сталося швидко, але й на це знадобилося півроку.

Зброя для України - що відомо

У березні ЄС прийняв рішення про відправку Україні 1 мільйон боєприпасів протягом найближчого року. Згідно з планами, снаряди повинні бути надані з власних запасів країн-учасників Програми, а з бюджету ЄС їм буде виділена компенсація. На ці цілі в ЄС погодилися витратити 1 мільярд євро.

У листопаді Bloomberg із посиланням на джерела інформувало, що Європейський Союз поінформував держави-члени, що блок навряд чи виконає до березня 2024 року зобов'язання надати Україні 1 мільйон пострілів артилерійських боєприпасів. Це ускладнює здатність Києва встигати за власним виробництвом Росії.

Відповідно до планів, складених раніше цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку за рахунок використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

На тлі того, що запаси зброї у західних партнерів виснажуються, а потреба на фронті залишається вкрай високою, Київ намагається наростити власне виробництво.

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