Жінки проти того, щоб їхніх синів відправляли на смерть.

Союз матерів в Білорусі розпочав акцію проти війни. Жінки непомітно кладуть іграшки на видні місця, доповнюючи їх письмовими посланнями.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Союзу матерів.

У Білорусі продовжують переслідувати людей, які виступають проти війни в Україні. Тому організація обрала безпечний спосіб протесту.

"Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну... У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до смертної кари. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, – для нас приклад" - наголошується в пості.

В одному з послань матері зазначили , що війна негативно впливає і на тих, хто вижив.

"Мій маленький слоник, мій улюблений котик, мій син. Твоя мати не дозволить позбавити тебе життя. Ми проти війни! Нехай під бомби йдуть сини Луки", - написала інша жінка білоруською.

В організації додали, що головне - безпека протестувальників. Там нагадали, що іграшки потрібно залишати непомітно, а фотографії після відправки - одразу видаляти.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі студентка потрапила до в'язниці за те, що зробила репост публікації в соцмережах, зміст якої - засудження російської агресії. Дівчина, на ім'я Данута Передняя, отримала 6,5 років позбавлення волі.

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