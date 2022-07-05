10 червня КДБ Білорусі вніс Дануту Передню до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

У Білорусі студентка потрапила у в'язницю за те, що зробила репост публікації у соцмережах, зміст якого - засудження російської агресії. Дівчина, на ім'я Данута Передня, отримала 6,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє волонтерська правозахисна організація MAYDAY.

28 лютого 2022 року Дануту арештували білоруські силовики. 20-річній дівчині повідомили підозру про "завдання шкоди нацбезпеці Білорусі й образи лукашенка".

27 лютого Данута у чаті студентів критикувала дії путіна й лукашенка, а також закликала всіх виходити на мітинг проти війни. Вона висловила думку, що армії Білорусі не варто вступати у війну.

10 червня КДБ Білорусі вніс Дануту Передню до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності". Дівчину відрахували з ВНЗ, а вона тепер буде відбувати 6,5 років ув'язнення у колонії загального режиму.

Вас також можуть зацікавити новини: