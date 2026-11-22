На порядку денному – багатомільярдний пакет нової допомоги та спільні європейські партнерства.

Президент США Дональд Трамп підштовхує Європу до того, щоб вона перестала зосереджуватися на військовій допомозі Україні. Однак ані НАТО, ані демократи в Конгресі США, які щойно отримали нові повноваження, його не слухають.

Навпаки – союзники України та впливові сенатори США вже розглядають цілий спектр різних можливостей, як надати Києву важелі впливу в переговорах і як протистояти тиску з боку Трампа, пише Politico.

Так, провідні законодавці-демократи, яких також підтримує один із найвпливовіших проукраїнських республіканців, наполягають: уже на початку наступного року вони намагатимуться ухвалити багатомільярдний пакет військової допомоги Україні. І тим самим вони фактично кидають Трампу виклик – "накладіть вето, якщо наважитеся".

Відео дня

Що готують партнери України

Європейські країни тим часом через спільні партнерства активно працюють над постачанням Києву бронетехніки та систем протиповітряної оборони. А союзники по НАТО закликають Пентагон передати Україні старі винищувачі, які можуть перехоплювати російські реактивні дрони.

Демократи, які отримали контроль над Конгресом після листопадових проміжних виборів, цими вихідними на міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі чітко дали зрозуміти: якщо Трамп хоче "душити" Україну, то для цього йому спочатку доведеться пройти через них.

"У нас з’явилося набагато більше інструментів", – заявив сенатор Тім Кейн (демократ від Вірджинії), який очолює двопартійну делегацію Конгресу в Галіфаксі. "Тепер республіканці потребують нас, демократів, набагато більше, ніж у попередні два роки. І ми точно не дозволимо їм заморити голодом нашого союзника. Ми цього не допустимо", – підкреслив він.

Трамп після недавньої зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном зазначив, що хоче покласти край війні, і навіть додав, що є "дійсно хороший шанс" досягти угоди.

Допомога Україні знову на порядку денному

Сенатор Кейн разом з Енді Кімом (демократ від Нью-Джерсі) заявили, що наступний скликання Конгресу вже готує для України новий багатомільярдний пакет допомоги. До нього увійдуть як зброя, так і гуманітарна підтримка.

План, як пояснив сенатор Кім, полягає в тому, щоб зібрати достатню двопартійну підтримку. Цього вистачить або щоб змусити Трампа застосувати вето, або навіть щоб його вето подолати.

"Жоден сенатор, з яким я особисто спілкувався протягом останніх двох тижнів, – ані серед республіканців, ані серед демократів, – не сказав мені, що буде проти цієї ініціативи", – заявив Кім в інтерв’ю на полях форуму в Галіфаксі. "У нас цілком може зібратися більшість, щоб подолати вето. З огляду на те, скільки голосів ми нещодавно отримали в Сенаті та Палаті представників за пакет санкцій проти Росії", – додав він.

Щоправда, законодавці, які прибули до Галіфаксу, не очікують повернення епохи великих пакетів допомоги Україні часів президента Байдена.

Натомість, за словами Кейна, Конгрес зараз активно спілкується з союзниками – зокрема з Польщею та Німеччиною – щодо спільних партнерств для поставок зброї Києву. Причому кошти на це надійдуть не лише з бюджетів, а й від приватних інвесторів.

"Ви ще побачите, які значні інвестиції в Україну з’являться в наших оборонних і фінансових законопроектах", – підкреслив Кейн.

Як обмежують простір для маневру Трампа

Сенатор-демократ Кріс Кунс, який має очолити сенатський комітет з міжнародних відносин, також заявив, що розглядає можливість ініціювати розслідування.

Йдеться про ситуацію, коли Україні обмежили швидкість для супутникових терміналів Starshield виробництва SpaceX Ілона Маска – при цьому вони перебувають під управлінням саме Пентагону. Відповідальність за цей інцидент поки що ніхто не взяв на себе. А сам Київ зазначив, що це вже дозволило російським ударам проривати українську протиповітряну оборону.

"Це справжня підлість, що у нас сьогодні президент, який не бачить цю ситуацію так само чітко, як її бачать самі американці", – заявив Кунс. "Путін взагалі не популярний в Америці. І, схоже, лише одна людина по-справжньому хоче з ним дружити", – підкреслив він.

Сенатор Кім додав, що демократи також мають намір "звузити простір для маневру", який досі дозволяв Трампу обходити нові санкції та тарифи Конгресу проти Росії. Крім того, вони планують запровадити окремі санкції проти російського "тіньового флоту" – старих нафтових танкерів, які Кремль використовує, щоб обходити західні експортні заборони.

А ще, за словами сенатора Кейна, демократи вже шукають механізми, які допоможуть перешкодити Білому дому затримувати або скасовувати вже затверджену Конгресом допомогу Україні – саме в контексті спроб Трампа завершити війну.

"Нам потрібно продумати не лише те, як саме ми продемонструємо нашу відданість наданню ресурсів Україні. Нам також потрібно переконатися, що Пентагон не зможе саботувати все це", – підсумував Кейн.

Два напрямки, якими рухається Європа

Повідомляється, що європейські уряди також активно спілкуються з Пентагоном щодо постачання Україні винищувачів F-16, які зараз перебувають у складі Національної гвардії США. Їх планують використовувати саме для перехоплення високошвидкісних російських реактивних дронів. Про це заявив міністр з питань озброєння, закупівель та персоналу Нідерландів Дерк Босвейк.

І поки європейці ведуть переговори з Пентагоном та купують ракети у Lockheed Martin і Raytheon, Нідерланди одночасно підтримують ініціативу одразу п’яти європейських оборонних компаній. Йдеться про спільну розробку перехоплювача балістичних ракет середньої дальності.

"З одного боку, ми нарощуємо власний потенціал. А з іншого – купуємо те, що зараз уже є на ринку, – пояснив Босвейк в інтерв’ю. – Нам потрібно йти обома шляхами одночасно. Гадаю, років через два баланс поступово зміститься саме на користь європейської сторони".

Втім, такі плани поки що не заспокоюють побоювань європейців. Багато хто в Європі досі боїться, що в підсумку головним переможцем у цій війні може стати саме Росія, зазначають журналісти.

"Ми послідовно підтримували Україну і будемо робити це доти, доки триватиме війна, – заявив депутат німецького Бундестагу Нільс Шмід. – Ми не хочемо, щоб Україна була змушена піти на угоду лише через те, що їй не вистачить військових ресурсів для подальшої боротьби".

Інші новини про підтримку України

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр Чехії обурився тим, що ЄС закладає в бюджет мільярди для України. Тим часом Чехії, за його словами, пропонують скоротити фінансування на 32 мільярди євро. І він назвав це "абсолютно неприйнятним".

Крім того, ми також розповідали, що Фіцо зробив жорстку заяву щодо нового кредиту ЄС для України на 45 млрд євро. За його словами, Словаччина не приєдналася і до попереднього кредиту на 90 мільярдів євро, і змінювати свою позицію не збирається.

Вас також можуть зацікавити такі новини: