Бабіш заявив, що нинішній проект бюджету Європейського Союзу є "неприйнятним" для Чехії.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував виділення коштів для України з бюджету Європейського Союзу. У відеоролику, опублікованому в соціальних мережах у неділю, 22 листопада, він виступив проти скорочення фінансування Чехії, високих витрат на Європейський парламент та Україну, пише Irozhlas.

За словами Бабіша, фінансування європейських структур протягом 7 років обійдеться бюджету в 100 мільярдів євро. Також 100 мільярдів євро закладається в бюджет для виділення допомоги Україні. На думку Бабіша, фінансування України має здійснюватися "поза європейським бюджетом".

"Навіщо нам давати Україні гроші з європейського бюджету? Україна має отримувати гроші поза європейським бюджетом", – заявив він.

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Тим часом Чехії, за його словами, пропонують скоротити фінансування на 32 мільярди євро. І він назвав це "абсолютно неприйнятним".

За його словами, хоча Чехія все ще залишається дотаційною державою, яка отримує від ЄС більше, ніж дає, внески Чеської Республіки до бюджету ЄС зростають. Хоча з моменту вступу Чехії до Європейського Союзу в 2004 році вона незмінно отримує від бюджету ЄС більше, ніж витрачає на європейські структури.

Перегляд бюджету ЄС

Додамо, що в суботу голова Європейської ради Антоніу Кошта представив переглянуту рамкову програму переговорів щодо семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Порівняно з попереднім планом, представленим Європейською комісією, її скорочено на 204 мільярди євро.

Фінансування України

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро. При цьому Словаччина не приєдналася й до попереднього кредиту на 90 мільярдів євро.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни-члени блоку не погодяться брати участь у фінансуванні України у 2027 році та в наступні роки.

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