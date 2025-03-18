Кремлівський диктатор порадив не розраховувати на повне зняття санкцій проти РФ.

Союзники України завжди прагнутимуть послабити і стримати Росію, заявив кремлівський диктатор Володимир Путін. "Навіть якщо одна сторона зробить крок і запропонує скасувати або послабити санкції, одразу ж буде знайдено інший спосіб створити нам проблеми", - зазначив він перед представниками російського бізнесу.

Крім того, він заявив, що не варто розраховувати на повне відновлення вільної торгівлі або руху капіталу, навіть якщо санкції проти Росії будуть ослаблені, пише Sky News.

При цьому, з посиланням на високопоставленого українського чиновника, відповідального за санкційну політику, повідомляється, що західні санкції проти РФ можуть бути "частково ослаблені", якщо цей крок у результаті забезпечить безпеку України.

Відео дня

Інші новини про Росію і Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що розмова Трампа і Путіна стане перевіркою їхніх "чудових стосунків". Зазначається, що, можливо, це буде найважливіша розмова Трампа з іноземним лідером відтоді, як він повернувся до Білого дому в січні. "Путін не готовий до жодних компромісів у найближчі три-чотири місяці. Він буде тягнути час, говорячи приємні Трампу речі", - сказав перший прем'єр-міністр Путіна.

Крім того, Путін вимагає зупинити всі поставки зброї Україні. Путін зробив припинення поставок зброї попередньою умовою для підписання угоди про припинення вогню. Мінімальна мета полягає в тому, щоб хоча б зупинити допомогу США.

Вас також можуть зацікавити новини: