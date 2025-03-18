Таким чином, стало відомо про ще одну вимогу, яку висунув російський диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає зупинити всі поставки зброї Україні на час дії режиму припинення вогню, запропонованого американським президентом Дональдом Трампом.

Сьогодні Трамп і Путін поговорять телефоном і обговорять припинення війни в Україні, при цьому, як вказав Bloomberg, ключовою метою є згода РФ на 30-денне перемир'я.

Путін зробив припинення постачання зброї попередньою умовою для підписання угоди про припинення вогню, повідомив виданню високопоставлений європейський чиновник і три російські чиновники, знайомі з позицією РФ.

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Російські чиновники додали, що загалом Путін хоче припинення всіх поставок зброї в Україну, але мінімальна мета полягає в тому, щоб хоча б зупинити допомогу США.

Зупинка поставок зброї, якої вимагає Путін, буде тимчасовою, і вони відновляться після мирної угоди, в якій Україна повинна погодитися на обмеження свого військового потенціалу, сказав російський чиновник.

Високопоставлений європейський чиновник зазначив, що Європі така ідея не подобається. Там побоюються, що за час режиму припинення вогню Путін переозброїть свою армію, а Україна подібного кроку зробити не зможе.

Нагадаємо, що Велика Британія та Євросоюз працюють над прискоренням доставки Україні нових пакетів військової допомоги.

Видання зазначило, що Путін підтримує пропозицію США про припинення війни, але заявив, що для цього Україні потрібно виконати низку умов.

Плани про припинення вогню на 30 днів

США та Україна оголосили про план припинення вогню минулого тижня після переговорів у Саудівській Аравії. Адміністрація Трампа після цього зняла заборону на постачання зброї та обмін розвідданими, яку вона запровадила, щоб чинити тиск на Україну і змусити її погодитися на дипломатичні зусилля.

Адміністрація Трампа фактично вже поступилася російським вимогам, які передбачають контроль РФ над окупованими українськими землями та невступ України до НАТО.

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