Глава Кремля визнав, що зростання ВВП країни поточного року буде нижчим за торішній показник.

Володимир Путін заявив, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися. При цьому він вказав, що Центральний банк повинен зробити цей процес плавним, щоб не допустити переохолодження "як у кріокамері".

"Тут, звичайно, потрібно діяти дуже-дуже акуратно. Те, що це неминуче (охолодження економіки, - УНІАН), зрозуміло. І уряд, і Центральний банк загалом про це говорили. Загалом ніби домовилися, треба, щоб і на практиці все було як задумано - щоб не було такого зайвого охолодження, як у кріокамері. Тихенько щоб усе було", - заявив Путін на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

За його словами, "потрібно зробити так, щоб обвалу, зайвої заморозки не було". Він вважає, що зростання економіки Росії поточного року, згідно з прогнозами, може становити 2-2,5%, а 2024 року цей показник був на рівні 4,1%.

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"Тонка річ, але, сподіваюся, це вийде," - заявив російський диктатор.

Економіка Росії - останні новини

Видання Bloomberg повідомляли, що економіка Росії тріщить по швах. Зазначається, що президент США Дональд Трамп може завдати вирішального удару.

Крім того, видання Financial Times писало, що військова економіка РФ - це картковий будиночок. Фінансова основа політики російського диктатора Володимира Путіна виглядають все більш крихкою. Високопоставлені представники правлячої еліти Росії вже публічно висловлюють занепокоєння.

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