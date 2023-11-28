Одній полонянці довелося заново звикати до сонячного світла, тому що кілька тижнів вона перебувала в повній темряві.

Захоплені в полон ХАМАСом ізраїльтяни харчувалися рисом і хлібом та спали, як могли, на стільцях і лавках. Принаймні одна людина намагалася врятуватися, коли в результаті ізраїльського авіаудару обвалилася будівля, в якій він знаходився.

За словами родичів, Адар і Керен Мундер повернулися набагато худішими, ніж раніше, пише The Washington Post.

"Вони їли, але не регулярно і не весь час", – розповіла двоюрідна сестра Мундера. Вони втратили від 13 до 17 кілограмів.

Відео дня

Вони спали на рядах з трьох пов'язаних між собою стільців, схожих на лавки в залі очікування, і повинні були стукати в двері, щоб привернути увагу викрадачів, коли їм потрібно було в туалет. За їхніми словами, очікування іноді тривало кілька годин.

Одній полонянці довелося заново звикати до сонячного світла, тому що кілька тижнів вона перебувала в повній темряві.

Хлопчики, які там були, допізна балакали, а деякі дівчата плакали. Деякі хлопчики спали на підлозі.

78-річна Руті Мандер розповіла, що вставала пізно, щоб скоротити час. Кімната, де її тримали, була "душною", бранцям не давали відкрити жалюзі, але їй вдалося зламати вікно.

Звільнення ізраїльських заручників з полону - деталі

27 листопада ХАМАС звільнив ще одинадцять громадян Ізраїлю, які перебували в полоні. Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

22 листопада Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в Секторі Гази в обмін на повернення 50 заручників ХАМАС. Також вони погодилися відпустити близько 150 палестинців і пропустити в Газу гуманітарну допомогу і паливо.

Вас також можуть зацікавити новини: