Спецпосланці Трампа завтра зустрінуться з Путіним, - NYT

Джаред Кушнер пропустив сьогоднішню зустріч із Володимиром Зеленським в Осло.

Завтра, 21 жовтня, спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться в Санкт-Петербурзі з Володимиром Путіним. Про це пише видання The New York Times.

"Там представники Трампа, як очікується, зроблять наступний крок у своїх зусиллях продемонструвати переваги укладення угод з Путіним, домігшись звільнення американця, який вже тривалий час перебуває під вартою", - пише газета.

Важливо, що про якого саме американця йдеться - не пояснюється. NYT пише, що єдиний американець, якого Держдепартамент США відносить до категорії "неправомірно затриманих" у Росії, - Стівен Хаббард, який воював на боці ЗСУ і засуджений у РФ до шести років і 10 місяців колонії.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Росія готова вислухати пропозиції Віткоффа і Кушнера на майбутніх переговорах, але не має наміру йти на політичні поступки".

Варто зазначити, що Джаред Кушнер пропустив сьогоднішню зустріч із Володимиром Зеленським в Осло. За даними американських ЗМІ, Кушнер захворів на грип.

Позиція США

Раніше видання The Washington Post писало, що в Кремлі розцінюють недавній розворот Трампа проти президента України Володимира Зеленського як великий успіх і вже передчувають перемогу.

Зазначалося, що посилення тиску Трампа на Зеленського може означати, що президент США намагається змусити Україну укласти угоду на умовах, вигідних для Москви, - і це може статися вже до кінця року.

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