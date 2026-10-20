Зеленський розпочав зустріч із делегацією США на чолі з Віткоффом

Зять Трампа Джаред Кушнер братиме участь дистанційно.

У Норвегії розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

До переговорів приєдналися прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Олександр Стубб.

Зять Трампа Джаред Кушнер приєднається до зустрічі дистанційно.

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Нагадаємо, раніше про майбутній візит Стіва Віткоффа до Норвегії повідомило Reuters. Видання зазначало, що посланець Трампа проведе переговори щодо припинення війни РФ проти України, у зустрічах візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що зять Трампа Джаред Кушнер, який також мав брати участь у переговорах, захворів і долучиться до них у віртуальному форматі.

Сьогодні норвезьке ЗМІ nrk.no повідомило, що і Зеленський, і Віткофф прилетіли до Осло для переговорів.

При цьому, за даними видання, саме Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч із представниками США.

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