Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.

Україна та європейські партнери у своїх виправленнях до мирного плану президента США Дональда Трампа прибрали пункт про те, що "Україна не намагатиметься вступити до НАТО". Про це повідомляє видання Reuters, яке опублікувала повну відповідь української та європейської сторони.

Зазначається, що цю відповідь представники США повезли своєму президенту.

Припинення вогню:

Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.

Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та підтримки третіх країн.

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, включаючи подібні 5-й статті НАТО від США доти, доки серед союзників немає консенсусу щодо вступу України до НАТО (тобто зобов'язання країн-гарантів вступити у війну з РФ у разі нового вторгнення).

Жодних обмежень для ЗСУ.

Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.

Україна прагне вступу до ЄС.

Територія:

Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.

Територіальні переговори починаються на основі ситуації на лінії фронту.

Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою.

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

Україна та США реалізують угоду про економічне співробітництво та корисні копалини.

Україна буде повністю реконструйована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (відклик).

Також вони викреслили пункти про те, що:

Відео дня

США де-юре визнають Крим російським та де-факто визнають контроль РФ над Луганською областю, частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна повертає Харківську область.

Україна передає контроль над Запорізькою АЕС США, а електрику розподілятиме обидві сторони.

США та РФ співпрацюватимуть в енергетичних та інших виробничих секторах.

"Мирний" план Трампа

Раніше стало відомо, які пропозиції щодо припинення війни РФ проти України представив європейським чиновникам спецпредставник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.

Видання Reuters, яке ознайомилося з документом, опублікувало його повністю без змін. Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів.

Видання The Economist писало, Трамп продає свій "мирний план" щодо України, проте ані європейські країни, ані Україна, ані Росія його не купують.

Уточнювалося, що пропозиції Трампа винагородять агресію РФ проти України формальним визнанням незаконної анексії Криму, припиненням антиросійських санкцій, а також обіцянкою, що Україні не дадуть змоги вступити в НАТО. А натомість Америка не пропонує Києву ані гарантій безпеки, ані допомоги з будь-якими іншими подібними гарантіями, які можуть запропонувати європейці.

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