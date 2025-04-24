Поки що ніхто не підтримав пропозиції Трампа.

Президент США Дональд Трамп продає свій "мирний план" щодо України, проте ані європейські країни, ані Україна, ані Росія його не купують. Про це пише The Economist.

Уточнюється, що пропозиції Трампа винагородять агресію РФ проти України формальним визнанням незаконної анексії Криму, припиненням антиросійських санкцій, а також обіцянкою, що Україні не дадуть змоги вступити в НАТО.

А натомість Америка не пропонує Києву ані гарантій безпеки, ані допомоги з будь-якими іншими подібними гарантіями, які можуть запропонувати європейці.

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"Найкраще, що можна сказати про американський план, це те, що він не може дати Путіну всього, чого той хоче. Немає офіційного визнання його анексії чотирьох українських областей, які Росія зараз частково окупує. І, згідно з повідомленнями, що просочилися, немає жодного ухвалення російських вимог щодо накладення обмежень на збройні сили України після набуття чинності будь-якої мирної угоди", - пишуть журналісти.

За даними видання, поки що ніхто не схвалив пропозиції Трампа. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не визнає захоплення Криму Росією.

Водночас європейські країни не хочуть підривати позиції України, а в РФ поки теж не прийняли план президента США.

Зазначено, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф незабаром відвідає Москву, щоб спробувати отримати від російського диктатора Володимира Путіна згоду.

"Мирний план" Трампа щодо завершення війни

Як писав УНІАН, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що ключ до мирної угоди щодо України обертається навколо "п'яти територій". Він не уточнив, про що саме йдеться, хоча, як відомо, РФ наполягає на тому, що її захоплення Криму, Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей має бути визнано в будь-якій угоді.

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відповіли на заяву Віткоффа про "територіальне питання". Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна ніколи не визнає вкрадені території російськими і ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності.

За даними Reuters, Європа категорично проти деяких пунктів "мирного плану". Йдеться про визнання незаконної анексії Криму і про зняття санкцій з Росії до завершення переговорів.

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