За словами Трампа, Росія і Україна просуваються вперед до укладення мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп зробив кілька нових заяв, зокрема і про війну в Україні. За його словами, мирний план США просувається, але поки не варто встановлювати крайні терміни для завершення війни. Про це він заявив перед відправкою в Рим на похорон Папи Римського Франциска.

"Без термінів. Я просто хочу зробити це (завершити війну - УНІАН) якомога швидше", - сказав Трамп.

Глава Вашингтона зазначив, що США працюють над тим, щоб домогтися мирної угоди між Україною і РФ. Він підкреслив, що бачить ініціативу від обох сторін конфлікту.

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"Думаю, Росія і Україна просуваються вперед, але ситуація дуже крихка", - додав Трамп.

Також президент США висловився про зустріч свого спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вона може призвести до "укладення хороших угод".

"Ми намагаємося вийти з війни, щоб ми могли врятувати 5000 людей, які щотижня гинуть, і саме в цьому полягає моя мета. Це велика честь, якщо я зможу це зробити. Я думаю, ми досить близькі до цього", - запевнив Трамп.

Трамп заявив, що Крим залишиться з Росією після завершення війни

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що хоче визнати окупований Крим російським. Також він не вірить у здатність України коли-небудь вступити в НАТО.

За словами президента США, війна почалася, коли Україна почала говорити про вступ до НАТО. Крім того, він заявив, що говорив про те, що закінчить війну в Україні в перший же день на посаді президента "як перебільшення".

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