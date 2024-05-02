Представниця оборонного відомства наголосила, що США не лише відстежують ситуацію, а й посилюють взаємодію із союзниками в регіоні.

У Сполучених Штатах уважно відстежують ситуацію довкола співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю. Вашингтон реагуватиме на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал РФ.

"Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжуює вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних", – сказала під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця Пентагону наголосила, що США не лише відстежують ситуацію, а й посилюють взаємодію із союзниками в регіоні. Крім того, Вашингтон продовжує надавати Україні засоби, необхідні їй на полі бою, а також запроваджує санкції проти тих, хто допомагає РФ у війні.

Відео дня

Її також запитали про те, чи вербує Росія найманців для участі у війні проти України у Північній Кореї. Сінгх наголосила, що не бачила таких повідомлень, але "ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном".

Співпраця РФ з Іраном та КНДР

Відомо, що Іран постачає Росії озброєння для її загарбницької війни проти України. Зокрема, дрони саме іранського виробництва ледь не щоночі атакують українські міста. Мовиться про "шахеди", які активно застосовує Росія.

Крім того, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що Росія тестує ракети КНДР в Україні так само, як тестувала для Ірану "шахеди". Зазначається, що північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11 російські війська атакували Харків 2 січня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: