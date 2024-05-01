Росія тестує ракети КНДР в Україні так само, як тестувала для Ірану 'шахеди', - Стратком

Щоб приховати факти РФ наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР.

Росія тестує ракети КНДР в Україні, і наразі підтверджено їх застосування по Харкову.

Про це зазначається у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Уповноважені при ООН за стеженням за санкціями проти КНДР підтвердили, що російська армія 2 січня 2024 року атакувала Харків північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Уповноважені ООН підтвердили висновки українських фахівців про ракету північнокорейського походження. Брехня і лицемірство Москви вкотре викриті на міжнародному рівні", - наголошують у Страткомі.

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Там нагадали, що КНДР перебуває під міжнародними санкціями, встановленими Радою Безпеки ООН за систематичне залякування сусідів ракетними атаками. Придбання Росією ракет у КНДР є грубим порушенням санкційного режиму.

"Москва прагне і надалі нехтувати власними міжнародними зобов’язаннями, і щоб приховати факти – наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР", - інформують у Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що задля можливості продовжувати агресію проти України Росія готова співпрацювати з ким завгодно, на шкоду глобальній безпеці та всупереч міжнародному праву.

"Росія тестує для КНДР її ракети в Україні так само, як тестувала для Ірану "шахеди" – перед тим як їх застосували проти Ізраїлю", - заявили у Страткомі.

Ракети КНДР проти України

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки на початку року заявили, що армія РФ двічі била по Україні новими балістичними ракетами з Північної Кореї - 30 грудня та 2 січня.

Згодом у Генеральній прокуратурі повідомили, що в України вже є докази застовування ракет, виготовлених у Північній Кореї, по Харкову.

Наприкінці квітня в ООН підтвердили, що Росія вдарила по Харкову ракетою КНДР.

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