Копія російського 'Ланцета': що відомо про новий таємний дрон-камікадзе Ірану

Навряд чи Росія поділилася із Іраном технологіями виробництва своїх результативних дронів.

Іранські ЗМІ повідомили про розробку нового дрона-камікадзе, схожого на російський Lancet.

Як пише Forbes, про існування безпілотника, який ще не має офіційної назви, розкрили у звіті іранського інформаційного агентства Tasnim. Це ЗМІ тісно пов'язанк з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції, який розробив безпілотник.

"Якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені за мотивами російського "Ланцета", безпілотник повинен мати тривалість польоту від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів у межах 40 кілометрів", - йшлося у звіті. Відео дня

Російський та іранський безпілотники, безумовно, не можна вважати ідентичними. Здається, іранська розробка має схожу базову конструкцію, діапазон дії і корисне навантаження.

Під час бойових дій в Україні "Ланцетам" приписують знищення кількох важливих цілей - від танків і гаубиць до систем протиповітряної оборони радянських часів і винищувачів. Це змусило Україну визнати, наскільки небезпечними та складними вони є.

Немає жодних ознак того, що Ірану мав інтерес щодо придбання "Ланцетів" у Росії. На сьогоднішній день Тегеран лише експортує безпілотники до РФ, не імпортуючи російських.

З 2022 року Іран поставив до Росії тисячі боєприпасів Shahed 131 і Shahed 136. Він також дозволив Росії збирати варіанти цих безпілотників на місці на Єлабузькому заводі безпілотників. Москва заплатила золотими злитками та надіслала до Ірану захоплені портативні американські протитанкові ракети Javelin і протиповітряні ракети Stinger для дослідження технологій.

"Немає жодних ознак того, що Росія надала будь-який зі своїх безпілотних літальних апаратів Lancet або навіть проекти для локального будівництва Ірану в рамках будь-якої з цих транзакцій, хоча це не зовсім неможливо", - пише видання.

"Про цей новий безпілотник майже нічого не відомо, і, незважаючи на його схожість з Lancet, я не думаю, що він є ліцензійною копією Lancet або базується на російських технологіях. Мені невідомо про жодну російську конструкцію безпілотника, окрім "Ланцета", яку Іран міг би зацікавити в застосуванні чи копіюванні", - сказав Фарзін Надімі, аналітик із питань оборони та безпеки та старший науковий співробітник Вашингтонського університету.

Варто пам’ятати, що іранські Shahed-131/-136 базувалися на інших попередніх проектах, таких як ізраїльська Harpy/Harop, китайська ASN-301 і тайванська Chien Hsiang.

Надімі також зазначив, що Хезболла сильно модифікувала свої безпілотники Ababil-2 і Mirsad до "подібної конфігурації" і використовувала їх проти цілей в ізраїльському Акко ще в лютому.

У мережі також помітили, що безіменний іранський безпілотник більше нагадує ізраїльський Hero-400, ніж російський Lancet, припускаючи, що Іран міг реконструювати безпілотник із захопленого ізраїльського зразка.

"Можна припустити, що новий іранський безпілотник насправді заснований на прикладі Hero-400, який міг бути вилучений або в Лівані/Сирії, або на одному з принаймні шести іранських кораблів, які, як повідомляється, були пошкоджені ізраїльськими боєприпасами між 2019 і 2021 роками", – сказав Надімі.

Іран справді має довгу історію зворотного проектування іноземних систем зброї, включаючи безпілотники. Зокрема, країна переробила Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, збитий в Ірані у 2011 році. На основі захопленого Sentinel Іран розробив Shahed 171 Simorgh і менші безпілотники Saegheh. Ізраїль перехопив один із цих безпілотників у 2018 році та підтвердив, що це "копія" Sentinel.

Іран також має історію розробки унікальної зброї всередині країни, як-от регульована ракета , позначена Сполученими Штатами як 358, яка блукає навколо визначеної території, доки не знаходить ворожі безпілотники, гелікоптери чи інші низьколітні літаки для перехоплення.

До речі, інші країни побудували безпілотники, які дуже нагадують іранську серію Shahed. Наприклад, Китай нещодавно представив безпілотник Sunflower 200, який надзвичайно схожий на Shahed-131, як і турецький безпілотник Azab, представлений минулого року. Обидва ці безпілотники були представлені після того, як Росія почала використовувати "Шахеди" проти України в 2022 році, і обидва мають подібну дальність дії.

Можливо, влада Ірану спостерігала за дизайном і характеристиками Lancet і доручила своїм інженерам побудувати іранський безпілотник із порівнянними можливостями, подібно до того, як Китай і Туреччина зробили з Shahed.

Новий камікадзе Ірану - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) виготовив новий безпілотник-камікадзе, який, як очікується, значно підвищить бойові можливості його сухопутних військ.

Зазначається, що новий дрон, назва якого поки не розголошується, віднесений до категорії боєприпасів. При цьому іранський безпілотник нагадує ZALA Lancet російського виробництва. Ця зброя широко використовується для боротьби із засідками.

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