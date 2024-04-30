Суддя оштрафував екс-президента США за неповагу до присяжних і свідків.

Колишнього президента США Дональда Трампа попередили, що той може потрапити до в'язниці. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що суддя, який розглядає справу Трампа про приховування грошей, засудив Трампа за неповагу і попередив його, що за майбутні порушення йому може загрожувати тюремний термін.

"Суддя Хуан Мерчан оштрафував Трампа на 9000 доларів за дев'ять повідомлень, які він опублікував на своїй платформі Truth Social. За словами Мерчана, дописи порушили наказ про заборону будь-яких нападів на присяжних і свідків", - інформує видання. Відео дня

За даними ЗМІ, у своєму письмовому розпорядженні Мерчан заявив, що не терпітиме подальших порушень з боку колишнього президента, додавши, що "якщо це необхідно та доцільно", він застосує "покарання у вигляді тюремного ув’язнення" щодо Трампа.

Справа Дональда Трампа - останні новини

Торік стало відомо, що екс-президента США Дональда Трампа судитимуть за зберігання секретних документів у розпал президентської кампанії. Адвокати Трампа наполягали, що будь-який судовий процес має відбутися після виборів президента США, запланованих на листопад 2024 року. Федеральні прокурори просили призначити судовий процес на грудень.

Водночас окружний суддя США Ейлін Кеннон винесла постанову, відповідно до якої суд у справі розпочнеться 20 травня 2024 року.

8 червня 2023 року Трампу було висунуто звинувачення у тому, що він незаконно зберігав документи, пов'язані з нацбезпекою, після того, як залишив посаду президента США, і брехав чиновникам, які мали намір їх повернути.

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