Суд у справі розпочнеться 20 травня 2024 року.

45-й президент США Дональд Трамп постане перед судом у справі про незаконне зберігання секретних документів у травні 2024 року, за лічені місяці до виборів у Сполучених Штатах.

Адвокати Трампа наполягали, що будь-який судовий процес має відбутися після президентських виборів у США в листопаді 2024 року. Федеральні прокурори просили призначити судовий процес на грудень.

Однак окружний суддя США Ейлін Кеннон, яка засідає у Форт-Пірсі, штат Флорида, винесла постанову, відповідно до якої суд у справі розпочнеться 20 травня 2024 року.

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Справа про секретні документи - у чому підозрюють Дональда Трампа

8 червня 2023 року Дональду Трампу було висунуто звинувачення у тому, що він незаконно зберігав документи, пов'язані з національною безпекою, після того, як залишив посаду президента США, і брехав чиновникам, які намагалися їх повернути.

За версією слідства, 45-й президент забрав безліч файлів і документів, що залишилися у нього з часів його перебування на посаді президента, до свого маєтка в Мар-а-Лаго. Крім цього, він намагався сховати ящики з документами від федералів, переміщаючи їх по маєтку.

10 червня федеральні прокурори оприлюднили обвинувальний висновок у справі. Екс-президента звинувачують за 37 пунктами.

Політик на своє виправдання казав, що зберігає у маєтку "усілякі речі", і вони перемішані, а на те, щоб розібрати коробки та вийняти особисте, йому потрібен час.

Крім цієї справи, 25 березня 2024 року Трамп має постати перед судом на Манхеттені за окремими звинуваченнями в фальсифікації ділових записів з метою приховати негласну виплату порнозірці.

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