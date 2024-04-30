За словами експерта, "Обама дав Україні ковдри замість зброї, а Трамп - Javelin".

Необхідно, щоб проукраїнські сили у США створювали ядро ​​серед представників Республіканської партії для допомоги Києву. Про це в інтерв'ю для Ліга сказав американський політтехнолог Стівен Мур.

Він нагадав першу каденцію Дональда Трампа на посаді президента США. За його словами, попередник Трампа демократ Барак Обама надіслав Україні "замість зброї ковдри, а Трамп у 2017 році – дав ПЗРК", що дозволило Україні своєчасно стримати росіян.

"Ніхто до кінця не знає, що збирається робити Трамп. Я теж. Але важливо, щоб проукраїнські сили створювали ядро ​​серед республіканців для допомоги Україні. Незалежно від того, хто у Білому домі, хто у Конгресі: там усюди є республіканці, які кажуть, що необхідно допомогти Києву", - сказав експерт. Відео дня

Також він зазначив, що американці втомилися від політкоректності, а Трамп у 2016 році прийшов з гаслом, що "ми більше не терпітимемо цього, він давав голос людям, які до цього почувалися без права голосу".

"Він також зробив Америку більш ізоляційною. Світ не стане кращим, якщо США не будуть у ньому лідерами. Нестабільним – так. Ідеться навіть не про Україну, а про глобальну стабільність, бо ця війна пов'язана з іншими у світі. Росія, Китай, Іран та Північна Корея співпрацюють, щоб створити набагато більше хаосу та нестабільності. Є і республіканці, і демократи в Америці, щоб протистояти цьому разом. З обома партіями слід співпрацювати", - підкреслив Мур.

За його словами, якби не позиція Трампа, голосування за надання допомоги США Україні провалилося б.

"Трамп сказав: давайте позичимо. Це частково врахували у пакеті – макроекономічна допомога записана у кредит. Було багато людей, які працювали за лаштунками і намагалися переконати його. І це вдалося", - каже експерт.

Він також попередив про ризик того, що США піде на подальший ізоляціонізм щодо справ у світі, якщо республіканці у листопаді отримають більшість у Конгресі, а Трамп стане президентом.

"Але знову ж таки, у 2014 році Обама послав ковдри і казав, щоб не чинили опір анексії Криму. А у 2017 році Трамп послав Javelin. Якби я знав, що збирається робити Трамп, якби міг заглянути в його голову, я заробляв би набагато більше грошей", - іронізує Мур.

За словами політтехнолога, що насправді зробить Трамп як президент – знає лише він сам.

"Або навіть він не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити. Трамп зараз каже виборцям одне – щоб обрали. А якщо стане президентом, то може робити інше. Уявляєте, політики можуть не виконувати обіцянки та брехати? ... Трамп, як і більшість політиків, каже те, що необхідно, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять", - резюмував експерт.

Останні заяви Трампа

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про спікера Палати представників Майка Джонсона після схвалення допомоги Україні. За словами екс-глави Білого дому, республіканці мають у Палаті представників перевагу лише в один голос, тому Джонсон не може "робити все, що захоче".

Як сказав Трамп, "я думаю, що він дуже хороша людина", адже перетворив 9 мільярдів доларів допомоги Україні на "прощену позику".

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