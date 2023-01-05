Новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

Вашингтон передасть Києву бойові машини піхоти Bradley для допомоги українцям у боротьбі з повномасштабним вторгненням Російської Федерації.

Як пише Reuters, в п'ятницю, 6 січня, пакет допомоги буде оголошено офіційно. Окрім Bradley, в пакет увійдуть додаткові системи HIMARS.

За даними видання, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

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Військова допомога Україні від США

4 січня представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет допомоги Україні. Туди можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

21 грудня 2022 року державний секретар Штатів Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1,85 мільярда доларів. До нього увійдуть і системи протиповітряної оборони Patriot.

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