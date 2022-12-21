850 млн доларів з цієї суми надає Пентагон.

У середу, 21 грудня 2022 року, коли президент Володимир Зеленський відправився із візитом до США, державний секретар Штатів Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1,85 мільярда доларів. Передбачається, що у нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

У своїй заяві Блінкен зазначив, що 850 млн доларів з цієї суми надає Пентагон. Ще 1 млрд доларів – це кошти, які президент США Джо Байден доручив своїм указом виділити на допомогу України.

"Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО", — заявив Блінкен.

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Крім того, за словами держсекретаря, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби "завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою".

"Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у 21,9 млрд доларів з початку роботи адміністрації Байдена", — наголосив він.

Військова допомога Україні від США

20 грудня у Конгресі було оприлюднено законопроект про держфінансування США на 1,7 трильйона доларів, куди, з-поміж іншого, включена екстрена допомога Україні і союзникам по НАТО у розмірі 44,9 мільярда доларів.

Раніше прес-секретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що від початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги.

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